Guarito dal Coronavirus il sindaco di Penne Semproni: "Non è tempo di abbassare la guardia"

È clinicamente guarito dal Coronavirus il sindaco di Penne Mario Semproni. A seguito dell'esame negativo su due tamponi consecutivi, il primo cittadino vestino può dunque porre fine all'isolamento domiciliare disposto lo scorso 8 marzo. Semproni, medico geriatra all'ospedale di Penne, ha parlato di un periodo difficile per lui e la sua famiglia, ed ora tornerà ad occuparsi attivamente dell'amministrazione del Comune, affiancando in colleghi in giunta che hanno continuato incessantemente a lavorare in sua assenza.

Il sindaco ha anche fatto sapere che tornerà a lavorare in ospedale per aiutare i colleghi medici che all'ospedale di Penne sono impegnati senza sosta per dare assistenza ai pazienti malati di Coronavirus:

Non è tempo di abbassare la guardia bisogna rimanere vigili e rispettosi di tutte le regole di distanziamento sociale fin quando le autorità nazionali e l'istituto superiore di sanità non ci diranno che le maglie potranno essere gradualmente allentate

A Penne, che è zona rossa speciale dal 25 marzo scorso, i casi accertati sono 89 mentre i decessi 8.