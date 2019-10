Penne, raccolgono funghi e li mangiano a pranzo: dieci intossicati

Sono finiti in ospedale dopo aver mangiato a pranzo dei funghi appena raccolti. Dieci persone, sette uomini e tre donne, sono stati ricoverati a Penne per un'intossicazione alimentare. Hanno avuto malori gastrointestinali e per questo sono stati accompagnati in pronto soccorso dal 118.

Tre di loro sono stati ricoverati nel nosocomio vestino, sei sono in osservazione in pronto soccorso ed un uomo è stato trasferito a Pescara in quanto le sue condizioni sono più serie, anche se nessuno sarebbe in pericolo di vita.