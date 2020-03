Coronavirus, a Penne sono 42 i pazienti positivi al Covid 19. 2 uomini e 1 donna sono infatti risultati positivi al test effettuato la scorsa notte.

Il dato emerge dall'ultimo bollettino diramato dal Servizio Prevenzione e Tutela della Salute della Regione Abruzzo e riguarda la presa in carico dei pazienti, non coincidendo necessariamente con la loro residenza anagrafica perché ci sono pazienti che risiedono in un’altra città o paese.

Intanto a Penne si stanno svolgendo controlli e si sta procedendo alla sanificazione di strade e vie, frazioni comprese. Solo nei giorni prefestivi e festivi, nei supermercati e negozi adibiti alla vendita di alimentari non è più possibile acquistare beni che non siano essenziali come elettrodomestici, profumeria e detersivi.