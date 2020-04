Penne, i dati sul Coronavirus: 133 contagi, 13 morti e 63 guariti

L'amministrazione comunale di Penne ha diffuso il bollettino dei dati aggiornati sul Coronavirus nella città vestina. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria, sono 133 le persone risultate positive al tampone, di cui 118 residenti a Penne. Nelle ultime 48 ore non sono stati riscontrati casi positivi. Sono invece 13 i decessi: oggi è morto un uomo di 68 anni all'ospedale San Massimo, era ricoverato nel reparto di rianimazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I guariti fino ad ora sono 63, mentre i ricoverati 11, di cui 3 in rianimazione. Gli altri pazienti sono in isolamento domiciliare obbligatorio e sono in attesa di effettuare il secondo tampone. Il Comune ricorda che per l'assistenza è a disposizione il Coc dalle 8 alle 13 al numero 3483973986. Ricordiamo che Penne fino al 19 aprile scorso, era zona rossa speciale su disposizione del presidente della Regione Marsilio.