Coronavirus: intensificati i controlli sul territorio comunale di Penne, con l'obiettivo di garantire il rispetto delle misure di contenimento da Covid 19 stabilite dal Governo.

Tutto nasce dal fatto che la Asl di Pescara ha fatto sapere che il “picco” di contagi potrebbe registrarsi nel capoluogo vestino durante i prossimi giorni. In azione, lungo le strade del centro urbano, la polizia municipale. Ecco cosa si legge in una nota del Comune:

"È necessario osservare tutte le disposizioni previste dal Dpcm: non uscire di casa, salvo per motivi indifferibili. Il momento è difficile per tutti. L’amministrazione comunale coglie l’occasione per ringraziare il Capitano Natalino Matricciani e gli agenti di polizia municipale, nonché il personale dell’Area Tecnica e Ambientale, per l’impegno messo in campo nella gestione dell’emergenza sanitaria".