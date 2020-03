Dal Comune di Penne misure per imprese, famiglie e cittadini colpiti dall'emergenza Coronavirus

La giunta comunale di Penne ha approvato, con una seduta in videoconferenza, una delibera con alcune misure economiche a sostegno di imprese e famiglie nell'ambito dell'emergenza Coronavirus. Il sindaco Semproni ha sottolineato come la cittadinanza sia costretta a sacrifici economici e sociali e per questo ha iniziato ad attivare alcune prime misure in attesa di quelle che saranno varate dal Governo.

Per il settore tributi comunali, è stata differita per tutti (famiglie e attività economiche) la tassa sui rifiuti (Tari): proroga al 31 maggio 2020 del termine di pagamento della prima rata; la seconda rata, al 31 luglio 2020; la terza rata, al 30 settembre 2020; la quarta rata, entro il 31 dicembre 2020.

Inoltre sospesi gli accertamenti per Imu, Tari, Tarsi e tributi minori sino al 31.5.2020; proroga della scadenza canoni Icp e Tosap al 31.5.2020. Esenzione anche per il pagamento della Tari nell’annualità 2020 per le associazioni di volontariato impegnate nell’emergenza sanitaria.

Previste anche agevolazioni fiscali a favore degli operatori economici che svolgono attività commerciale in immobili classificati C/1-C/2-C/3-D/2, compatibilmente con le risorse disponibili nel bilancio di previsione 2020-2021-2022, che saranno previste con apposita delibera. Prorogate al 31 maggio della scadenza dei termini delle sanzioni per violazioni del codice della strada per i versamenti in misura ridotta.

Sul fronte patrimoniale, esenzione del pagamento di canoni e fitti relativi a immobili di proprietà comunale destinati ad attività sospese dall'11 marzo al 31 maggio. Anche per mensa e trasporto scolastico, saranno consentiti pagamenti senza mora dovuti per gennaio 2020 e febbraio 2020, entro il termine del 31 maggio 2020. Se c'è stato versamento in rata unica si procederà con compensazione per il prossimo anno scolastico o rimborso. Risorse infine sono state individuate per attività socia sanitaria, agevolazioni fiscali per le fasce deboli e particolarmente colpite dal coronavirus.

Il sindaco:

Siamo intervenuti con misure importanti a sostegno di famiglie, imprese e associazioni. Voglio ribadire quella che è una priorità assoluta: è necessario non uscire di casa, bisogna rispettare le regole restrittive col massimo rigore. E’ il solo modo per fermare la diffusione del virus, non possiamo permetterci di abbassare la guardia