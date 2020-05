Colpisce la moglie in testa e poi cerca di tagliarsi le vene: tragedia sfiorata a Penne

Colpisce la moglie in testa e poi cerca di tagliarsi le vene: tragedia sfiorata nel Pescarese.

Il fatto si è verificato oggi pomeriggio a Penne, in un’abitazione di contrada Cupello, e ha visto come protagonista un 77enne, che ha scagliato una statuetta di acciaio sul capo della moglie di 82 anni per poi provare a morire dissanguato.

Fortunatamente il tentativo di omicidio-suicidio non è andato in porto: sul posto sono arrivati i carabinieri, che ora dovranno ricostruire l’episodio, e il 118, che con l'elicottero ha condotto la coppia di anziani allo 'Spirito Santo' di Pescara.

L’uomo è piantonato in ospedale dai militari dell’Arma e le sue condizioni non sarebbero gravi, mentre sulla donna sono in corso accertamenti.