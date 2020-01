Trovano casa i due cagnolini che erano stati abbandonati a Penne [FOTO]

I due cagnolini neri che erano stati abbandonati in uno scatolone in contrada Baricelle, a Penne, hanno finalmente trovato casa: gli esemplari, infatti, sono stati entrambi adottati nelle Marche, dati in affidamento a due famiglie.

Lo fa sapere Sonia Marini, volontaria e carabiniere forestale che aveva effettuato il ritrovamento dei cuccioli poco prima di Natale. La donna si trovava a passare nella zona quando ha notato i due cani a bordo strada, dentro un cartone che qualcuno aveva buttato lì poco tempo prima.

Marini ha recuperato i due animali e li ha messi in sicurezza, in attesa che la Asl di Pescara andasse a prelevarli. Ora il lieto epilogo.