Penne, uomo trovato morto nella sua abitazione in avanzato stato di decomposizione

Un 53enne di Roccafinadamo, frazione di Penne, è stato trovato morto oggi da alcuni vicini di casa. Il cadavere era all'interno della sua abitazione in campagna, dove l'uomo viveva solo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri ed il medico legale. Il corpo era in avanzato stato di decomposizione e dunque il decesso sarebbe avvenuto diversi giorni fa.

Da una prima ispezione cadaverica non sono emersi segni di violenza con la morte che sarebbe dunque avvenuta per cause naturali probabilmente per un malore improvviso. Il corpo è stato trasportato all'obitorio dell'ospedale di Pescara.