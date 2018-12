Penne, controlli e multe salate nei locali notturni

La Compagnia dei Carabinieri di Penne ha intensificato nel fine settimana i controlli per verificare il rispetto delle regole applicate dai gestori di locali di intrattenimento presenti nell'area vestina. Le verifiche sono state eseguite con l'ausilio del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Pescara e Nucleo Cinofili di Chieti. Perquisiti ed identificati i clienti di circoli, pub e discoteche. Rilevate diverse infrazioni al codice della strada che hanno portato ad un ritiro di patente e al sequestro di un modesto quantitativo di sostanze stupefacenti.

E' scattata anche una denuncia al titolare di un esercizio che, contrariamente all'ordinanza comunale di divieto, stava proponendo una serata con musica dal vivo. E' andata peggio al gestore di un circolo ricreativo, multato di 10.000 euro con sospensione dell'attività per la mancata assunzione di 5 lavoratori in nero. Le azioni dei militari e degli ispettori competenti proseguiranno in maniera dinamica a tutela dei minori e della quiete pubblica, con l'intento di debellare il consumo di alcol e droghe tra i giovani.

