Penne, cani chiusi vivi dentro scatoloni ed abbandonati: l'appello per curarli - FOTO

Parte da Facebook l'appello per raccogliere fondi necessari per le cure veterinarie di tre cuccioli salvati a Penne, dopo essere stati abbandonati dentro degli scatolini chiusi con il nastro adesivo. Gli animali, visibilmente malati, sono stati tratti in salvo ed ora necessitano di cure:

Vorrei vedere che faccia ha il miserabile che ha avuto il coraggio di prendere questi tre cuccioli ridotti in questo stato, chiuderli in due scatoloni con il nastro adesivo e abbandonarli a Penne, zona cascatelle. Sei solo un povero miserabile perché forse non sai che con sole 30 euro avresti comprato un farmaco per la rogna e li avresti guariti. Per fortuna ci sono persone che non sono come te, che li hanno sentiti piangere e li hanno salvati. Ora sono al sicuro e hanno bisogno solo di affetto e di cure. Chiediamo una mano a tutti per sostenere le spese veterinarie, per il momento dobbiamo comprare il farmaco venerdì prossimo 30 euro, e dello stallo, 15 euro al giorno più il cibo. Chiunque vuole può aiutarci con una donazione sulla Postepay. Prima li rimettiamo in sesto e poi cercheremo una bella famiglia per loro ❤ Chiunque avesse visto o sapesse qualcosa può farcelo sapere, anche in forma anonima. Grazie per il vostro sostegno!

Per info e per partecipare alla donazione: https://www.facebook.com/viviana.nobilio