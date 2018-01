Pedone travolto sulle strisce, l'investitore non si ferma e scappa

Un 58enne di Torre de' Passeri è finito in ospedale con una prognosi di 16 giorni dopo che questa mattina, intorno alle 12.30, è stato travolto sulle strisce pedonali da una macchina di colore grigio. Il fatto si è verificato all’incrocio tra via Aremogna e via Arapietra.

L'uomo ha riportato contusioni e traumi alla gamba ma le sue condizioni, per fortuna, non sono serie. Sul posto il 118 e gli agenti della Polizia Municipale. Questi ultimi sono al lavoro per individuare il responsabile, visto che il conducente dell'auto non si è fermato a prestare soccorso, scappando subito via.