Ubriachi al volante, dieci patenti ritirate in una sola notte

Polizia stradale di Chieti in azione la scorsa notte per una serie di controlli lungo le strade.

In particolare, gli agenti, coordinati dal comandante Fabio Polichetti, hanno operato a Chieti, in via Tiburtina Valeria, a Francavilla al Mare sulla strada statale 16 e sul lungomare.

All'esito dei controlli, in totale sono state ritirate ben 10 patenti di guida.

Il caso più grave è quello di un ragazzo di 26 anni con un tasso alcolico quattro volte superiore i limiti consentiti. Per questo motivo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, con sospensione della patente per un anno e decurtazione di dieci punti.

Un neopatentato di 21 anni invece è stato trovato con un tasso di alcol pari a 0,60 ed è scattata la perdita totale dei punti oltre alla sanzione amministrativa di 500 euro.

Una donna di 44 anni, con tasso alcolico 0,73, ha subìto la decurtazione di 10 punti dalla patente con la sanzione di 500 euro e ora rischia anche la sospensione per tre mesi della patente di guida.