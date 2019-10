Beccati al volante sotto l'effetto dell'alcool, altre 6 patenti ritirate e 2 denunce a Pescara [FOTO]

Nuova serata-nottata di controlli della polizia municipale a Pescara.

L'obiettivo del dispositivo di controllo è quello di prevenire le morti su strada causate dalla guida in stato di ebbrezza.

Il bilancio degli accertamenti eseguiti dagli agenti, coordinati dal comandante Danilo Palestini, è di 6 patenti ritirate per guida sotto l'influenza dell'alcool.

In due casi, dati l'elevato tasso alcolemico, è scattata anche la denuncia all'autorità giudiziaria.

I controlli della polizia municipale, che con due unità mobili, due pattuglie motomontate oltre all'ufficio mobile della specialità per l'intervento in occasione di sinistri stradali, si sono concentrati nei pressi della stazione ferroviaria da mezzanotte alle 4. I conducenti dei veicoli controllati sono stati sottoposti ad accertamenti sullo stato di efficienza fisica con l'etilometro al fine di misurare la concentrazione alcoolica nell’aria espirata ed è scattato il ritiro della patente di guida in sei casi.

Inoltre, un veicolo è stato sospeso dalla circolazione ex articolo 80 (circolazione senza aver effettuato la prescritta revisione): è stato disposto un fermo amministrativo di un motociclo. Tra le altre è stata accertata una sanzione per circolazione con dispositivi di illuminazione in scarsa condizione di efficienza ex articolo 79, una sanzione per circolazione contromano e una sanzione per guida senza patente al seguito ex articolo 180 Codice della strada.