Alla guida sotto l'effetto di alcol e droga, ritirate 12 patenti in una notte a Pescara

Dodici patenti ritirate a conducenti di automobili sorpresi al volante sotto l'effetto di alcool e droga (in 3 casi di entrambi).

Questo il bilancio dei controlli messi in atto dalla polizia stradale di Pescara.

Gli agenti della Stradale, nella serata-notte tra venerdì 27 e sabato 28 settembre, hanno eseguito i controlli in via Lago di Campotosto prima della rampa di accesso dell'asse attrezzato.

Come detto, all'esito dei controlli, sono stati 12 gli automobilisti non risultati in regola sul totale di 30 controllati. Dei 12 non in regola, 9 sono risultati ubriachi mentre 3 avevano assunto sostanze stupefacenti, cocaina in particolare. E due dei 3 sono risultati anche positivi all'alcol test. Il caso più eclatante quello di un giovane pescarese, non neopatentato, che oltre ad aver assunto cocaina aveva un tasso alcolemico pari a 1,80.

Per tutti è scattato il ritiro della patente con la decurtazione totale di 120 punti, 10 per ogni patente. Novanta sono stati decurtati imemdiatamente mentre per i 3 automobilisti beccati al volante dopo aver assunto droga verranno decurtati effettivamente all'esito delle analisi. Le vetture sono state sottoposte a sequestro e 6 persone sono state denunciate all'autorità giudiziaria.

Analoghi controlli sono stati effettuati anche la notte seguente da parte della polizia municipale con il ritiro di 4 patenti di guida.