Alla guida in stato di ebbrezza, ritirate 4 patenti in una notte a Pescara [FOTO]

Quattro patenti di guida ritirate in una sola notte a Pescara.

Questo il bilancio dei controlli messi in atto dalla polizia municipale nella notta appena trascorsa, quella tra sabato 28 e domenica 29 settembre.

Il comando di polizia municipale, guidato da Danilo Palestini, ha ripetuto il dispositivo di controllo finalizzato alla prevenzione degli incidenti stradali.

In azione 2 unità del reparto motociclisti, 4 uomini dell'unità mobile di pronto intervento e 2 uomini del Giona, oltre all'ufficiale Paolo Costantini e il comandante Palestini. I controlli, che hanno riguardato l'area di traffico che interessa la cosiddetta movida della zona di Porta Nuova, si sono svolti tra mezzanotte e le quattro del mattino. I conducenti dei veicoli controllati sono stati sottoposti a controllo con l'etilometro, apparecchio mediante il quale viene effettuata la misura della concentrazione alcoolica nell’aria espirata. In sostanza si verifica l'eventuale guida in stato di ebbrezza.

L'esito dei controlli ha fatto registrare l'accertamento di alcuni illeciti previsti dal codice della strada in relazione ai seguenti articoli:

violazione ex articolo 80 comma 14 ovvero circolazione di veicolo non sottoposto a revisione periodica per cui è prevista una sanzione di 166 euro;

violazione ex articolo 172 commi 1 e 10 per guida senza far uso delle prescritte cinture di sicurezza per cui è prevista una sanzione di 83 euro;

5 violazioni ex articolo 186 per guida sotto l'influenza di alcol.

Nel dettaglio, sono stati accertati 4 illeciti per cui è prevista una sanzione di natura amministrativa:

tasso alcolemico 0,32, conducente neopatentato, decurtazione 10 punti e 168 euro;

tasso alcolemico 0.78 conducente non neopatentato, decurtazione 10 punti e 544 euro;

tasso alcolemico 0,58 conducente neopatentato decurtazione 20 punti e 725,33 euro.

tasso alcolemico 0.73 conducente non neopatentato, decurtazione 10 punti e 544 euro.

in un altro caso accertato un tasso alcolemico pari a 1.40.

Come fanno sapere dal comando della polizia municipale, secondo la previsione del comma 2b dell'articolo 186, aggravato dalle ore notturne, si è proceduto alla comunicazione alla Autorità Giudiziaria competente. In quattro casi si è proceduto al ritiro di patente nei confronti dei conducenti.