Passeggiata per la legalità, nessun ambulante espone la merce

Stamane dalle 10 alle 13.30, affiancato da una decina di cittadini, Marco Forconi di Fratelli d'Italia ha effettuato l'annunciata passeggiata per la legalità sulla riviera nord di Pescara, dalla nave di Cascella in direzione porto.

"Il risultato di questa iniziativa - spiega - è stato straordinario: accanto a noi, pattuglie in divisa e borghese della Polizia Municipale e Polizia di Stato hanno fatto desistere gli ambulanti abusivi, una cinquantina circa, dall'intenzione di esporre la propria merce. Intendo ringraziare coloro che mi hanno accompagnato per documentare lo stato di degrado che si palesa ogni giorno sul tratto urbano in oggetto e annuncio che tale azione sarà ripetuta anche nei prossimi giorni, senza preavviso".