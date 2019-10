Sorpreso con parti di una Porsche rubata, camionista partito da Pescara nei guai

È stato fermato mentre percorreva la strada Statale 12 in Emilia Romagna in provincia di Modena dalla polizia stradale del Distaccamento di Mirandola.

Dal controllo eseguito dagli agenti è emerso come fossero diverse le violazioni al codice della strada commesse da un camionista di nazionalità polacca.

Il camionista, senza alcuna esitazione, come riferisce ModenaToday, si è offerto di pagare immediatamente la contravvenzione di 2mila euro con carta di credito.

Un comportamento che ha insospettito i poliziotti che così hanno deciso di eseguire un controllo più approfondito verificando il carico. La documentazione relativa al trasporto attestava che il veicolo commerciale poteva essere stato caricato a Pescara con “ricambi usati misti di varia natura provenienti da autoveicoli già rottamati” e che era diretto in Polonia. Il carico era costituito da una gran quantità di pezzi marcati “Porsche”, relativi sia a parti meccaniche sia di carrozzeria, componenti la quasi totalità di una autovettura modello Porsche Cayenne.

Anche grazie ad un rapido contatto con le autorità tedesche, la polizia stradale ha potuto accertare che alcuni compinenti, in particolare il gruppo propulsore, la campana del cambio e altre, appartenevano a una Cayenne rubata a Roma nei primi giorni di ottobre. I pezzi rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro mentre il conducente del veicolo, un cittadino polacco di 33 anni, è stato denunciato per il reato di ricettazione, ferma restando la validità delle contravvenzioni al codice della strada comunque contestate.

Sono in corso accertamenti volti a verificare la provenienza e la destinazione delle parti di veicolo sequestrate e per identificare i responsabili del furto del veicolo e delle successive operazione volte a riciclare i componenti.