Parco Florida, affidata la gestione dopo il terzo bando del comune

Aggiudicata, dopo la pubblicazione del terzo bando, la gestione del parco Florida di Pescara. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale con l'assessore e vicesindaco Blasioli. Il parco sarà gestito dalla Asd Green, che ha risposto al bando della struttura in via regina Elena.

L'obiettivo è rendere il parco più sicuro e fruibile per gli utenti, con l'associazione che si occuperà del controllo e della sicurezza in stretta collaborazione con le forze dell'ordine ha dichiarato Blasioli:

"Tra gli impegni assunti dalla ASD Green, che gestirà il parco per i prossimi dieci anni, c’è quello della pulizia delle aree da eseguirsi tutti i giorni, quello della manutenzione del manto erboso ogni quindici giorni e la potatura di piante ed arbusti con cadenza semestrale. Prevista inoltre la presenza giornaliera per il controllo delle attività del parco, in tutte le ore di apertura del parco al pubblico."