Allagato il parcheggio dell'ospedale, auto sommerse dall'acqua [FOTO-VIDEO]

Tutta la zona nei dintorni dell'ospedale civile di Pescara è completamente allagata e già si iniziano a contare i numerosi danni che l'ondata di maltempo sta provocando.

Tra le situazioni più gravi c'è senza dubbio quella che riguarda il parcheggio del "Santo Spirito".

Il piano terra della struttura è stato infatti completamente invaso dall'acqua che ha completamente sommerso e ribaltato diverse automobili che erano in sosta al suo interno.

Fuori dall'ospedale, in tutte le strade che circondano il polo sanitario cittadino sono andate in tilt. Come tra via Renato Paolini e dove acqua e detriti hanno invaso case, negozi e scantinati.

Sono decine, dalla tarda mattinata di oggi, e continuano a susseguirsi gli interventi dei vigili del fuoco in varie zone del capoluogo adriatico ma anche in provincia.

Allegati