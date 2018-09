Parcheggiatrice abusiva continuava il suo "lavoro" nonostante il foglio di via: arrestata

Una 52enne originaria del Chietino ma ormai "di casa" a Pescara, dove "lavorava" come parcheggiatrice abusiva, è stata arrestata dalla Squadra Volante perchè ha più volte violato il foglio di via obbligatorio cui era sottoposta, e che le vietava di tornare in città fino al 2021.

La donna è risultata più volte destinataria di misure di prevenzione applicatele dal Questore Misiti per la sua attività illecita, ma nonostante le numerose condanne aveva continuato a "esercitare" la "professione" di posteggiatrice abusiva.

Il cumulo di pene da scontare in carcere ammonta a 1 anno e 30 giorni. Così ieri, oltre a essere stata denunciata per l’ennesima inottemperanza allo stesso provvedimento, è stata fermata e portata nel carcere femminile di Chieti.