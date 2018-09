Parabrezza di un furgone sfondato dai calcinacci sull'Asse attrezzato

Paura questa mattina, intorno alle ore 10, sull'Asse attrezzato. Il parabrezza di un Fiat Fiorino sarebbe stato colpito da qualche calcinaccio sulla rampa che dall'Asse porta verso la Circonvallazione in direzione di Montesilvano.

La caduta di porzioni dei calcinacci sarebbe stata causata dalle vibrazioni provocate dai lavori che l'Anas sta eseguendo per il nuovo manto stradale nel tratto compreso tra via Tirino e Spoltore.

L'allarme è stato lanciato su Facebook da un automobilista, che ha raccontato:

"Questa mattina, arrivando da Chieti per andare a Pescara (svincolo Montesilvano e Francavilla), stavo transitando sotto al ponte quando un masso mi è improvvisamente caduto sul parabrezza, sfondandolo. Penso che sia stato un cedimento. Sicuramente andrò dalla polizia per segnalare l'accaduto, visto che è una cosa molto pericolosa. Per fortuna che ero fermo in coda, visto che in quella zona ci sono al momento dei lavori... se fossi andato anche soltanto a 50 km orari non so cosa mi sarebbe potuto accadere".