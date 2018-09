Panini trasportati con furgoni pieni di sporcizia a Pescara, la scoperta del Nas

Diversi chilogrammi di panini trasportati verso i supermercati di Pescara tramite un furgone in pessime condizioni igieniche per la presenza diffusa di sporcizia.

Questa la scoperta fatta dai carabinieri del Nas (nucleo antisofisticazione) che sono intervenuti per ispezionare il furgone di un panificio dopo un controllo alla circolazione stradale.

I militari dell'Arma hanno verificato come, oltre a essere sporco, il furgone fosse anche usato in maniera abusiva per il trasporto di alimenti. Per questa ragione l'ispezione è stata estesa al panificio con la scoperta, nel parcheggio dello stesso, di un'altro furgone utilizzato per quei trasporti, anch'esso però inidoneo e quindi “abusivo”.

Così il controllo è stato esteso anche al panificio nel quale sono state riscontrate gravi carenze nei locali e nei luoghi di produzione con muffe e intonaci scrostati.

Per queste ragioni è scattato un provvedimento di sospensione d’attività da parte del Sian (servizio igiene degli alimenti e della nutrizione), 5mila euro di contravvenzione da parte dei Nas per violazioni in materia igienico sanitaria, autocontrollo e utilizzo mezzi non autorizzati al trasporto alimenti, con la distruzione di oltre un quintale di pane e pizza.

«I controlli», fanno sapere i carabinieri, «nel settore di produzione di prodotti a base di pane e pizza sono intensificati con la riapertura dell’anno scolastico. Vengono vagliate anche le segnalazioni anonime o telefoniche di genitori che si rivolgono con fiducia al centralino del Nas di Pescara».

I carabinieri del Nas non hanno rivelato il nome dell'attività sottoposta a controllo.