Palma crolla per il vento sulla Nazionale Adriatica e rompe recinto [FOTO]

Una palma di grandi dimensioni è crollata questa mattina, giovedì 3 gennaio, a Silvi Marina.

A provocare la caduta dell'albero ad alto fusto sono state le forti raffiche di vento.

La palma, situata in un terreno di un'abitazione privata, è crollata verso l'esterno finendo sulla Nazionale Adriatica rompendo il recinto della stessa.

Per fortuna non si sono registrati altri danni a cose o conseguenze per pedoni e automobilisti in transito. Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia locale e della Protezione Civile.