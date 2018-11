Dopo l'esposto partono i controlli nel palazzo degli extracomunitari tra via Alpi e via Trigno

Dopo l'esposto partono i controlli nell'edificio degli extracomunitari che si trova tra via Alpi e via Trigno. Il blitz dei vigili del fuoco di Pescara è scattato questa mattina. Presente anche una pattuglia della polizia municipale.

Per motivi di sicurezza si è provveduto a transennare l'area sottostante al palazzo.

A presentare l'esposto, alla fine di ottobre, erano stati alcuni residenti capitanati da Maria Luigia Montopolino, seguita dal consigliere comunale della Lega Vincenzo D'Incecco.

Negli ultimi mesi, i cittadini si sono riuniti più volte insieme a D'Incecco per cercare di risolvere questa situazione di degrado che ritengono ai limiti della vivibilità.

Le denunce fatte hanno sempre descritto una sorta di "Bronx" nella zona, con un palazzo privato fatiscente abitato da centinaia di stranieri che detterebbero legge facendo ciò che vogliono.

Lo scorso 18 settembre, proprio in via Trigno, un 26enne nigeriano era stato ritrovato senza vita. In base all'ispezione cadaverica condotta dal medico legale, il giovane era morto per cause naturali.