Con la moto in dirupo, padre e figlio si perdono in montagna dopo incidente [FOTO]

L'allarme è scattato nella tarda serata di ieri, domenica 23 giugno, quando due persone hanno richiesto aiuto e soccorso dopo essersi perse in montagna, a causa del buio, nel Pescarese.

Le due persone, padre e figlio di 54 e 17 anni, hanno smarrito l'orientamento nella zona di Carpineto della Nora e per colpa dell'oscurità non sono stati più in grado di ritrovare il giusto sentiero.

I due erano usciti per un'escursione in moto nelle strade sterrate di montagna ma hanno subìto un incidente con il mezzo a due ruote che è finito in un dirupo.

Nel frattempo il sole è tramontato ed è calato il buio e padre e figlio, che hanno proseguito a piedi, non sono stati più in grado di ritrovare la via del ritorno. In loro aiuto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri di Penne che hanno avviato le ricerche poco dopo le 23 avendo ricevuto la posizione dai due dispersi. Le ricerche si sono protratte fino a dopo le 4 di stanotte quando padre e figlio sono stati trovati in buone condizioni di salute e portati fuori dal bosco.