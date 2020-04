Pescara, 10 ospiti della casa di riposo di via del Santuario trasferiti in hotel

10 ospiti della casa di riposo di via del Santuario sono stati trasferiti in hotel. Su disposizione del referente regionale per le maxi emergenze sanitarie Alberto Albani e dell'assessore regionale alla salute Nicoletta Verì, sono stati allontanati per precauzione dalla struttura assistenziale.

Sono tutti ultraottantenni e tra loro ci sono una suora e una donna di 103 anni. Non sono contagiati da Covid 19 e quindi si è optato per il loro trasferimento in un albergo della città al fine di evitare contatti con altri ospiti che sono invece risultati positivi al coronavirus.