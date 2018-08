Ospedale: da rapinatore a paziente, arrestato 42enne

Un 42enne pescarese C.G. è stato arrestato dalla Polizia per rapina aggravata. Il 27 luglio scorso, infatti, ha minacciato una dipendente che stava effettuando un prelievo dal bancomat interno alla struttura con un punteruolo, facendosi consegnare la borsa.

Ieri però il rapinatore è tornato in ospedale, questa volta come paziente per un ricoveto ma qui ha trovato gli agenti della Volante che lo hanno arrestato e condotto in carcere.