Ospedale di Pescara: in arrivo un concorso per infermieri

Concorso in arrivo per assumere 13 infermieri a tempo indeterminato all'Ospedale di Pescara. Sarebbero oltre 600 le domande già inoltrate alla direzione della Asl pescarese in vista delle prove che inizieranno il 28 febbraio prossimo con lo scritto nell'aula magna del nosocomio pescarese.

Gli infermieri dovranno superare, oltre alla prova scritta, anche delle prove orali ed una volta assunti saranno impiegati nei reparti dove si registrano maggiori criticità, ovvero Geriatria, Medicina, Cardiologia, Terapia intensiva Neonatale e Neonatologia. Per i candidati che supereranno la prova scritta ma non rientreranno nelle prime 13 unità assunte, è previsto l'inserimento in una graduatoria dalla quale la Asl attingerà nel momento in cui ci saranno pensionamenti del personale attualmente in forze.