Ospedale: a Pescara la Befana arriva nei reparti dei piccoli malati

Una Befana all'insegna dei doni e del sorriso per i piccoli pazienti del Reparto di Pediatria dell'Ospedale Civile di Pescara. Doppia visita infatti per loro da parte dei volontari della Misericordia in collaborazione con l'Arca di Spoltore e del consigliere Pignoli assieme alle associazioni Aeop (associazione europea operatori di polizia) e Geav (guardie ecologiche ambientali volontarie). In entrambi i casi la Befana ha portato calze ricche di regali raccolti grazie all'impegno dei volontari.

“La sorpresa negli occhi dei bambini per la visita inaspettata – ha ancora commentato il Governatore della Misericordia Fiorilli -, le espressioni di stupore autentico e soprattutto i sorrisi a ogni dono sono stati la soddisfazione più grande di queste festività. Per un po’ siamo tutti tornati bambini, ci siamo immedesimati nei cuori di quei piccoli che non riuscivano a credere ai propri occhi quando hanno visto la Befana entrare nei reparti e che hanno avuto modo di distrarsi dalla propria malattia, si sono anche dimenticati di essere in ospedale e hanno partecipato a quella che è la festa per antonomasia dell’infanzia, perché la guarigione di ogni bambino passa anche attraverso la serenità. E per questa splendida opportunità la Misericordia di Pescara ringrazia la Direzione Generale della Asl, e il dottor Palombo dell’Arca con cui si conferma una straordinaria collaborazione”

«Ringrazio tutti medici e gli infermieri del reparto - ha dichiarato Pignoli -per ospitalità ricevuta in un reparto nel quale si deve sempre entrare in punta di piedi, oltre ai genitori che ci accolto con affettto».

(Misericordia di Pescara)