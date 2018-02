Ospedale di Penne: respinto nuovo ricorso al Tar

Il Tar di Pescara ha respinto un nuovo ricorso riguardante il declassamento dell'ospedale di Penne. Questa volta, infatti, dopo il ricorso presentato dal sindaco di Penne, erano stati i sindaci dell'area vestina a chiedere di annullare la norma regionale che di fatto ridimensiona i reparti e le prestazioni del nosocomio pennese.

Secondo il Tar infatti non sussistono i presupposti per valutare come inadeguato il piano di riorganizzazone della sanità regionale e delle prestazioni offerte sul territorio. Soddisfatto l'assessore regionale Paolucci che sottolinea come per l'ennesima volta il tribunale abbia certificato la bontà del piano di riordino, che fra l'altro prevede un investimento di 12 milioni di euro per l'ospedale di Penne.