Ospedale Penne, Dialisi sott'acqua: disagi e ritardi per i pazienti

Problemi per il reparto Dialisi dell'Ospedale di Penne, dove i pazienti nei giorni scorsi hanno subito gravi disagi a causa di alcuni allagamenti. In particolare, l'Aned (Associazione Nazionale Emopatici e Dializzati) ha denunciato problemi di allagamento causati dai tombini e collettori ostruiti.

Allagamenti che hanno addirittura raggiunto le sale dove erano in corso le terapie di Dialisi, costringendo i medici a sospendere il trattamento e lasciando addirittura i pazienti con gli aghi infilati in vena in attesa che i tecnici risolvessero il problema con la possibilità di doverli mandare a casa per la sterilizzazione completa di tutti i macchinarti.

Secondo l'associazione, da mesi l'ospedale di Penne è nel degrado ed i pazienti dializzati spesso vivono disagi con ritardi a volte anche di oltre 3 ore nelle prestazioni.