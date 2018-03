Ospedale, caos CUP: ancora file interminabili e disagi

A cinque giorni dal lancio del nuovo software di gestione del CUP dell'ospedale di Pescara, proseguono i disagi e le file interminabili per gli utenti. Questa mattina attorno alle 13.30 la fila era di oltre 300 persone, come spiega Armando Foschi di Pescara Mi Piace che già da lunedì aveva denunciato i disagi registrati per le prenotazioni e pagamenti di prestazioni sanitarie da parte degli utenti.

Ed ora Foschi chiede subito la convocazione della commissione Sanità del Comune e del Comitato Ristretti Sindaci dove ascoltare il manager Asl Mancini, per avere spiegazioni per un problema che va oltre i semplici tempi di rodaggio ed assestamento del nuovo sistema.

“Non è ancora chiaro se il Manager Mancini abbia capito che gli utenti in fila al Cup sono pazienti,persone affette da una patologia, o parenti di malati, che si rivolgono a quegli sportelli per chiederee pagare una visita o un esame, pazienti che meritano attenzione, cura, riguardo, e che se non siaspettano tappeti rossi, men che meno pensano di essere trattati in maniera tanto irrispettosa. Intanto sono ancora bloccate e rotte anche le casse automatiche per il pagamento automatizzato dei ticket che,secondo le parole della dottoressa Ceccagnoli, dovevano entrare in funzione già due giorni fa e stamane l’apertura di due sportelli suppletivi per accogliere ulteriormente i cittadini senzaprenotazione non ha migliorato il servizio"

Foschi infine si chiede se si sia verificata un'incompatibilità fra i computer e server in uso ed il nuovo software, con i tecnici che avrebbero dovuto verificarla prima della messa in regime del sistema, oppure se si tratta di impreparazione da parte del personale ed inadeguatezza dei vertici Asl.