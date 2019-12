Ordigno bellico rinvenuto a Città Sant'Angelo, artificieri in azione e strade chiuse

Un ordigno bellico di piccole dimensioni ma contenente polvere da sparo (dovrebbe trattarsi di 2 bombe a mano della seconda guerra mondiale) è stato rinvenuto oggi, martedì 17 dicembre, a Città Sant'Angelo.

Sul posto, da questa mattina, sono presenti carabinieri, vigili del fuoco, polizia municipale e Protezione Civile.

Come fa sapere il sindaco Matteo Perazzetti, sono state chiuse al traffico via Luigi Innamorati all'altezza della casa funeraria e via Crocifisso.

Il primo cittadino angolano invita a utilizzare tutta la viabilità collaterale e si attende l'arrivo degli artificieri. La situazione dovrebbe tornare alla normalità entro la serata odierna.