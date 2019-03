Operazione "Periferie sicure": due arresti eseguiti dai carabinieri di Pescara

Proseguono i controlli senza sosta da parte delle forze dell'ordine nei quartieri periferici della città nell'ambito dell'operazione "Periferie sicure". I militari pescaresi, infatti, hanno eseguito posti di blocco e controlli in strada o nei domicili controllando 110 persone ed oltre 80 veicoli. Due persone sono state arrestate, si tratta di una donna di etnia rom e di un 33enne pescarese.

La donna, A.S. 41enne è stata arrestata in quanto destinataria di un ordine di carcerazione per una condanna a 5 mesi e 23 giorni di reclusione per un furto in abitazione. La donna era di fatto diventata irreperibile rendendo impossibile l'applicazione della pena. Ora si trova in carcere a Chieti.

In manette anche S.D.F 33enne pescarese, noto alle forze dell'ordine, che era sottoposto agli arresti domiciliari ma nonostante questo si aggirava fuori di casa in via Caduti per Servizio. Sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, aveva con sè 3,5 grammi di hashish ed un bilancio elettronico di precisione. Ora si trova nuovamente ai domiciliari.