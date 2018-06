Operazione 'Mare sicuro', la costa sarà vigilata da 40 marinai

La Guardia Costiera di Pescara ha presentato le attività previste per l'Abruzzo e il Molise fino al 16 settembre. De Carolis: "Garantiremo elevati standard di sicurezza in mare e sulla spiaggia". Per le emergenze sarà disponibile il numero 1530