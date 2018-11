Operaio investito da una fiammata trasferito al centro grandi ustionati

Un grave incidente sul lavoro si è verificato ieri pomeriggio, martedì 13 novembre, in una fabbrica in Abruzzo.

In particolare, un operaio è stato investito da una fiammata mentre stava lavorando a un serbatoio di polietilene.

L'incidente è avvenuto a Morro D'Oro all'interno dell'azienda Cordivari e la vittima è un lavoratore di 35 anni di Giulianova che rimasto gravemente ustionato.

L'operaio è stato soccorso dagli stessi colleghi di lavoro e trasportato all’ospedale di Atri dove gli sono state prestate le prime cure. Ma, vista la gravità ed estensione delle ustioni, i medici hanno deciso il trasferimento, con l'eliambulanza, al centro grandi usionati del Sant'Eugenio di Roma. Lo scambio tra ambulanza ed elisoccorso è avvenuto allo stadio di Silvi, con la supervisione della polizia locale.

L’operaio presenta ustioni su circa il 15% del corpo, ma non corre pericolo di vita.

A provocare l'incidente potrebbe essere stata una fuga di gas. Sul caso indagano i carabinieri della Stazione di Notaresco.