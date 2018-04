Salvatore Russo, il ricordo di uno degli amici: "Era una persona squisita"

Non si placa l'onda di commozione e dispiacere per il 58enne accoltellato a morte ieri mattina intorno alle 10 in una palazzina fra via del Circuito e via Pian delle Mele, nella zona collinare di Pescara e a poche centinaia di metri dall'ospedale civile.

La vittima si chiamava Salvatore Russo ed era originaria di Apricena, nel foggiano. Dopo essere stato colpito con più fendenti (forse 17) dal condomino reo confesso Roberto Mucciante, 51 anni, l'uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 ma era già deceduto.

Come ha riferito uno dei vicini di casa, le liti tra i due sarebbero andate avanti da tempo. Salvatore Russo era padre di quatto figli. Uno degli amici giunti sul posto lo descrive così: