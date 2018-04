Cronaca Ospedale / Via del Circuito

Omicidio per questioni condominiali: in manette l’assassino, la nota dei Carabinieri

Riportiamo qui di seguito il comunicato stampa integrale diramato oggi dai Carabinieri di Pescara in merito all’uccisione di Salvatore Russo da parte del reo confesso Roberto Mucciante, avvenuta in via del Circuito