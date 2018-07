Omicidio Russo: al via la perizia psichiatrica sull'assassino

Ha ucciso il vicino di casa il 25 aprile scorso a coltellate, nel garage della palazzina dove abitavano entrambi. Ora sarà lo psichiatra Massimo Di Giannantonio, nominato dal Tribunale di Pescara, a stabilire se Roberto Mucciante era capace di intender e volere al momento dell'omicidio di Salvatore Russo.

Il 51enne uccise il vicino al termine di una lite per motivi condominiali, legati in particolare a dei presunti rumori molesti che la vittima avrebbe prodotto spesso nel suo garage infastidendo Mucciante e l'anziana madre che vivevano sopra al garage nella palazzina di via Pian delle Mele angolo via Del Circuito.

Mucciante fu subito arrestato dalla Polizia. La perizia dovrà anche stabilire se l'uomo è un soggetto socialmente pericoloso. La relazione dovrà essere depositata entro 90 giorni dall'inizio dei colloqui psichiatrici. L'avvocato difensore della famiglia della vittima ha fatto sapere che nessuno della famiglia Mucciante ha inviato messaggi di cordoglio ai suoi assistiti.