Omicidio Salvatore Russo: follia omicida per una lite condominiale

Era iniziata già la sera prima la lite per motivi condominiali che sarebbe alla base del delitto avvenuto ieri mattina in via Pian delle Mele a Pescara. L'assassino, a quanto pare, soffriva di depressione