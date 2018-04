Omicidio Pescara Salvatore Russo: oggi l'autopsia

E' in corso l'autopsia, presso l'Ospedale di Pescara, sul corpo di Salvatore Russo, il 58enne originario del foggiano ucciso a coltellate la mattina del 25 aprile nel garage della sua abitazione in via Pian delle Mele, all'angolo con via del Circuito.

L'assassino, Roberto Mucciante, è in carcere a Pescara in attesa di essere interrogato. Il 51enne dopo aver inferto diverse coltellate al vicino di casa al termine di una lite per motivi condominiali, ha chiamato i carabinieri ammettendo le sue responsabilità. L'esame autoptico chiarirà quanti fendenti sono stati inferti dall'assassino e la dinamica esatta della morte di Russo.

All'autopsia partecipa anche un perito della famiglia della vittima. Secondo una prima ricostruzione, Mucciante aveva già avuto in passato diverbi con Russo, e mercoledì mattina quando il 58enne ha iniziato alcuni lavori all'interno del suo garage che generavano rumore, l'assassino lo ha raggiunto con il coltello e lo ha colpito a morte.