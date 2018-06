Omicidio Neri, Teodoro incontra la madre: "Spazi pubblici per i manifesti di Ale"

L'assessore Teodoro ha incontrato questa mattina in Comune Laura Lamaletto, madre di Alessandro Neri il 29enne trovato morto a FossoVallelunga l'8 marzo scorso, ucciso con due colpi di pistola. L'assessore ha voluto esprimere la massima vicinanza alla donna ed alla famiglia di Ale, ed ha annunciato che alcuni spazi pubblici per le affissioni gestiti dal Comune saranno messi a disposizione per i manifesti riguardnati il giovane. Da tempo infatti la famiglia e gli amici lanciano appelli anche attraverso manifesti per chiedere verità e giusizia per il 29enne, sperando che chi conosce la verità possoa farsi vivo.

"I manifesti, in pieno accordo con l’assessore Giacomo Cuzzi che ha fra le sue deleghe anche quella alle affissioni, con il Giona e con l’attuale gestore del servizio, verranno ospitati negli spazi che saranno messi a disposizione dal Comune al più presto, perché la comunicazione sia ancora più efficace e non venga da nessuno considerata abusiva e rimossa. Lo facciamo per dare anche noi un segnale alla malavita, agli esecutori, ai colpevoli di questa morte, perché sappiano sempre che la memoria di Alessandro non darà loro tregua."

Teodoro poi ha annunciato anche importanti novità sul fronte della sicurezza e videosorveglianza, con 150 nuove telecamere di ultima generazione che si andranno a sommare a quelle già esistenti, mentre quelle rotte o obsolete saranno sostituite per un totale di altre 100 telecamere installate. Il Comune parteciperà ad un bando ministeriale per lo stanziamento di 500 mila euro che serviranno a coprire parte della spesa che ammonta a 1,5 milioni di euro.