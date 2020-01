VIDEO | Omicidio Marco Cervoni, Misiti: "Non solo repressione ma anche riqualificazione"

Il questore di Pescara, Francesco Misiti, parla con i giornalisti del delitto di Marco Cervoni e, con l'occasione, commenta l'attuale situazione nelle periferie in materia di sicurezza. Ecco le sue dichiarazioni:

"Da mesi sostengo che si debba pensare ai quartieri degradati non solo per la repressione, ma anche per la riqualificazione. Come sapete, il Ferro di Cavallo è al centro delle attenzioni dei media per i gravi fatti che sono successi in passato. Noi ogni giorno facciamo controlli, ma questo non è solo un problema di prevenzione da parte delle forze di polizia".