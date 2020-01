VIDEO | Omicidio Marco Cervoni, Cosentino: "Il movente è ancora da definire"

Il capo della squadra mobile di Pescara, Dante Cosentino, parla con i giornalisti del delitto di Marco Cervoni e spiega com'è maturata la cattura del presunto omicida Guerino Spinelli. Merito anche dell'aiuto fornito alle forze dell'ordine da alcuni testimoni:

"Non è la prima volta che questo muro di omertà crolla - dice Cosentino - Abbiamo avuto delle collaborazioni importanti da più parti, non è stata una voce sola che ha squarciato il silenzio. C'è stato anche chi ha buttato letteralmente acqua sulle prove, in quanto la scena del crimine è stata visibilmente alterata. Ma questa è una storia che forse racconteremo in un'altra occasione".