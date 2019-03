Omicidio Jennifer Sterlecchini: confermati in Appello 30 anni di carcere per Davide Troilo

Confermata in Corte d'Appello la sentenza a 30 anni di carcere emessa in primo grado per l'omicidio di Jennifer Sterlecchini, la giovane pescarese uccisa dall'ex compagno Davide Troilo. La sentenza è arrivata nel pomeriggio di oggi dai giudici dell'Aquila, alla presenza dei parenti della vittima e dei rappresentanti dell'associazione "Insieme per Jennifer" che si sta battendo per eliminare lo sconto di pena per chi commette un femminicidio od omicidio in genere scegliendo il rito abbreviato.

Per quanto riguarda le parti civili, i giudici hanno deciso di stralciare solo la richiesta della Regione Abruzzo. Ammessi dunque il Comune di Pescara, i familiari, l'associazione Ananke. Ricordiamo che Troilo fu arrestato in flagranza di reato mentre si trovava ancora nella villetta dove aveva ucciso con 17 coltellate l'ex compagna che lo aveva lasciato e si era recata nell'abitazione per prendere le ultime cose. Fuori ad aspettarla c'era la madre che però non è potuta intervenire in quanto l'assassino si era chiuso a chiave in casa durante la lite culminata con l'omicidio.