Omicidio Jennifer Sterlecchini, parla il legale di Davide Troilo: "Sono deluso"

"Sono molto deluso, mi sembra che ci sia stato un trattamento particolarmente severo e spero che la sentenza non sia stata influenzata dal clima che si è creato qui a Pescara, dove addirittura abbiamo avuto la costituzione di parte civile del Comune e della Regione".

Così l'avvocato Giancarlo De Marco, legale di Davide Troilo, subito dopo la lettura della sentenza di primo grado con la quale il gup del tribunale di Pescara ha condannato l'imputato a 30 anni di carcere, per l'omicidio dell'ex fidanzata Jennifer Sterlecchini.

"Mi e' sembrata una cosa un po' eccessiva - ha proseguito De Marco - Il delitto c'e' stato ed è stato terribile, pero' la legge dovrebbe essere uguale per tutti in tutta Italia. Una condanna a 30 anni è di gran lunga superiore alle condanne che hanno preso persone che hanno commesso reati analoghi, come Parolisi o Stasi, con quest'ultimo che ha preso 16 anni senza neanche il rito abbreviato".

De Marco ha sottolineato che non si aspettava questa condanna e si è detto "convinto che in appello potrà esserci un esito diverso. Non riesco a vedere la sussistenza dell'aggravante dei futili motivi cosi' come è stata contestata. Vedremo come il giudice motiverà la sentenza".