Omicidio Jennifer Sterlecchini, parla il fratello Jonathan: "Ha vinto la giustizia"

Così Jonathan Sterlecchini, fratello di Jennifer Sterlecchini, subito dopo la lettura della sentenza di primo grado con la quale il gup del tribunale di Pescara, con rito abbreviato, ha condannato a 30 anni di reclusione Davide Troilo, l'assassino della ragazza di 26 anni.

Jonathan Sterlecchini si è poi soffermato, più in generale, sul fenomeno del femminicidio:

"In questo momento non ho la forza per lanciare appelli - ha detto il giovane, visibilmente provato - Credo che in questo anno sia io che mia madre abbiamo dato modo a tutti di capire che ci si deve volere bene e che questi atti non devono accadere".