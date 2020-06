Omicidio Cesidio Cocco a Brittoli, l'autopsia chiarirà le cause del decesso

Sarà l'autopsia a chiarire del decesso di Cesidio Cocco, il 74enne di Brittoli morto sabato mattina al termine di una colluttazione con il figlio intervenuto per difendere la madre dalle botte subite dal marito.

L'incarico per l'esame autoptico verrà assegnato nella giornata di oggi, lunedì 8 giugno, e servirà a chiarire che cosa abbia provocato la morte.

La donna, di 66 anni, è ricoverata (non in pericolo di vita) nell'ospedale di Pescara per le ferite, i lividi e le ecchimosi riportate a volto e testa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Mentre i carabinieri della Compagnia di Penne, che si stanno occupando delle indagini, hanno fatto indagare in stato di libertà con l'accusa di omicidio il figlio della coppia. Gli investigatori, coordinati dal pm della Procura della Repubblica del capoluogo adriatico, Andrea Papalia, stanno valutando la scriminante della legittima difesa, ovvero che il figlio abbia agito per difendere la madre. Ascoltato poi nella caserma dei carabinieri, l'indagato avrebbe raccontato l'accaduto e fornito la sua versione dei fatti.