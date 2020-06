Identificato l'uomo che è morto accoltellato a Brittoli

Si tratta di un ex muratore in pensione, che aveva 74 anni. Il suo nome è Cesidio Cocco. La moglie, 66enne, è stata portata con l'elisoccorso all'ospedale civile 'Spirito Santo' di Pescara, dove è ricoverata in codice rosso